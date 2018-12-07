İrevan'ın Türk Kenti Olduğu Anlatılacak

07 Aralık 2018 Cuma 12:21



07 Aralık 2018 Cuma 12:21

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Türk Ocakları'nın birlikte düzenleyecekleri etkinlikle İrevan'ın (Revan) Türk kenti olduğu anlatılacak.Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik İstanbul Türk Ocağı Konferans Salonunda 11 Aralık Salı günü aat 18.00'de gerçekleşecek."İrevan: Gizlenen Gerçekler" adlı belgeselin gösterimiyle başlayacak olan etkinlikte, Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Azerbaycan Milletvekili Şahin İsmailov, Belgeselin Senaristi Doç. Dr. Nazim Mustafa ve "Dijital Karabağ Bilgi İletişim Merkezi Başkanı Nurettin Mehdiyev konuşmacı olarak yer alacaklar.Dr. Cezmi Bayram, "Türkiye ile Azerbaycan "Bir millet, iki devlet" düsturuyla ifade edilen iki kardeş ülkedir. Günümüzde iki ülke arasındaki siyasi, iktisadi, kültürel ilişkilerin daha fazla gelişmeye devam etmesi her iki halkın da, devlet kurumlarının ve yöneticilerinin de sürekli dikkat gösterdikleri bir konudur. Bu anlayışla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri bu yıl Azerbaycan'da, Türkiye'de ve diğer ülkelerde, büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmiştir. Biz de birkaç toplantı düzenledik" dedi.Bayram, açıklamasında şunları söyledi: "100 yıl önce Doğu'da ilk demokratik Cumhuriyet kurulmuş, fakat bu Cumhuriyet fazla yaşayamamıştır. 1920 yılının Nisan'ında Bolşevik Rus ordularının Azerbaycan'ı işgal etmesi öncesinde bazı bölgeler önceden işgal edilmiş ve Müslümanlardan arındırılmıştır. Bu işgal ve arındırılma yapılan yerlerden biri de İrevan(Revan)dır. 1918 yılında, eskiden beri bir Azerbaycan toprağı olan İrevan kenti, kendi devletlerini kurmaları için Ermenilere başkent olarak verilmiştir. Azerbaycan halkı bu tarihi haksızlığı bugün de kabullenmemekte ve yapılan işgale karşı çıkmaktadır. Çünkü İrevan, tarihiyle, geçmişiyle, mimarisiyle, camileriyle, kültürüyle, sosyal yaşamıyla özbeöz bir Azerbaycan kentiydi.Sovyet yönetiminin desteğini de arkasına alan Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti yöneticileri İrevan kentindeki tüm Müslüman Türk anıtlarını yakıp yıkmış, Azerbaycan Türklerini bu topraklardan, yani anayurtlarından sürüp çıkarmış ve bu topraklardaki Türk izlerini tümüyle yok etmeye çalışmışlardır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına tecavüzü ve işgal politikası günümüzde de devam etmektedir. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini de işgal etmiş olan Ermeniler, buradaki Türk nüfusu da göçe zorlamışlardır. Bu anlamda Azerbaycan'daki pek çok kurum ve kuruluş Azerbaycan'ın haklı tutumunu ve sesini dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışmalar çerçevesinde çeşitli enformasyon ürünleri ortaya konmakta, belgeseller ve filmler çekilmektedir. Böyle filmlerden biri Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle "Dijital Karabağ" Bilgi İletişim Teknolojileri Merkezi'nin ürettiği "İrevan: Gizlenen Gerçekler" adlı belgeseldir. "İrevan: Gizlenen Gerçekler" belgesel filmi Azerbaycan'ın kadim kültür merkezlerinden biri olan İrevan kentinin Azerbaycan Türklerine ait bulunduğunu, bir Müslüman Türk kenti olduğunu ve Ermenilerin bu gerçeğin üzerini örtmeye yönelik olarak uzunca zamandan beri gösterdikleri çabaları anlatmaktadır. Azerbaycan'da İrevan hakkında ilk defa böylesine kapsamlı bir film çekilmiş ve dört dilde (Azerbaycan, İngiliz, Rus, Türk dillerinde) gösterime sunulmuştur". - İSTANBUL