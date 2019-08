- İrfan Buz: "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum" Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Eninde sonunda şampiyonluk bizim olacak"SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, sezon sonunda şampiyon olacaklarına yüzde 100 inandığını söyledi. Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Bolu ve Erzurum kampının ardından Gümüşhane maçı hazırlıklarına Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan İrfan Buz, şampiyonluğa inandığını söyledi."Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum"Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini iddia eden İrfan Buz, "Samsunspor geçen sezon 73 puan topladı. Bu puanlardan 12'si Manisaspor ve Gaziantepspor'dan toplandı. Bunları çıkarırsak, 61 puan topladı. Şampiyon olmanız için maç başına 2 puan ortalaması tutturmanız gerekiyor. Yani 68 puan almanız gerekiyor. Ondan dolayı bu doğruların üzerine gitmek gerekiyor. Futbolcu kardeşlerimizin bunu başaracağına kesinlikle inanıyorum. Kendi hedeflerim de var. Samsunspor'a geldiğimde bana ligle alakalı, 'Hocam 6-7 hafta sonra en az 7-8 tane hoca değişecektir, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de. Neden bu zorlu ve cesaret gerektiren duruma geldiniz?' diye sorular. Ben de, 'Samsunspor olduğu için geldim' dedim. Ben bu şehri burada tanıdım ve sevdim. Samsunspor camiasını çok iyi biliyorum. Bu armanın ve formanın değerini kendi futbolcularıma anlatıyorum. Bu duyguları kendim de yaşıyorum. Allah'ın izniyle, elimizden gelen her şeyi yapıp, büyük resme bakarak şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Zorlu olacağını da biliyorum. Eninde sonunda şampiyonluk bizim olacaktır" dedi."Futbolcular bu sene sadece Samsunspor'u düşünecek"Takımdaki herkesin sadece Samsunspor'a odaklanması gerektiğini dile getiren Buz, "Her şeyden evvel bütün futbolcularıma, 'Bu sene herkes her şeyi geride bırakacak' dedim. Bu sene sadece Samsunspor düşünülecek, Samsun düşünülecek. En başta aileniz vardır ama ne olursa olsun kendinizi biraz geriye atıp, hedefinize Samsunspor'u yazacaksınız. Bu bizim için çok önemli. Zaten müsabakaları kazandıkça özgüven de gelecektir. Zaman zaman istediğiniz şeyler olmayabilir. Kalite de kriz anlarında ortaya çıkar. O yüzde bu konu da çok önemli" diye konuştu.Teknik Direktör Buz, transferi de 8 numara pozisyonuna çift yönlü bir orta saha oyuncusu alarak bitireceklerini sözlerine ekledi.