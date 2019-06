İrfan Buz, Samsunspor'a imzayı attı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz için imza töreni düzenlendi.Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Bugün İrfan Buz ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Böylesine deneyimli ve Samsunspor projesine yürekten inanan, bizlerle birlikte olmayı kabul ettiği için bizi mutlu eden değerli bir teknik adamla sözleşme imzalayacağımız için çok mutluyuz. Çünkü hedeflerimize bizimle aynı doğrultudan bakıyor. Bizimle aynı paralelden bakıyor" dedi.İrfan Buz'a inandıklarını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar ise "Kendisine son derece inanıyoruz. Çünkü çalıştığı kulüplere hep bir ivme kazandırmış, etik değerleri öne alarak çalışmış, dürüst, çalışkan, kişiliğine sonuna kadar inandığımız bir hocamızdır. İrfan hoca ile çalışacak olmaktan da son derece mutluyuz. Anlaşmamız 3 yıllık ama inşallah daha uzun yıllar çalışmayı arzu ediyoruz. Onun deneyimlerinin, çalışkanlığının bizim Samsunspor camiasına ve futbol kültürüne uyduğuna inanıyorum" diye konuştu.'SAMSUNSPOR ÇOK FARKLI'Mustafa Aztopal ve Yücel Uyar'ın ardından konuşan ve Samsunspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, şunları söyledi:"Uzun yıllar Almanya'da kaldıktan sonra burada Bursaspor, Gençlerbirliği, Malatyaspor ve Osmanlıspor kulüplerini çalıştım. Her zaman vizyonlu bir kulübü çalıştırmak istediğimi kariyer planlamamda hep önde tutmuşumdur. Bana Samsunspor'dan teklif geldiğinde neden kabul ettiğimi söylemek istiyorum. Samsunspor çok farklı. Mazisini çok iyi bilmek gereken bir kulüp olduğu için ve Yücel hocamız da takımı çok iyi anlattığı için büyük Samsunspor taraftarların önünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedeflerim çok nettir. Vizyon açısından kendimizle örtüşen bir durum olduğu için teklifi kabul ettim. Süper Lig'den 2'nci Lig'e geldik. Bulunan konumdan çıkması gereken bir camia olduğu için seve seve kabul ettim. Bunu da idrak ederek ve yüzde 100 mutlu olacağımı düşünüyorum."'HEDEFLERİM VE OYNATACAĞIM FOTBOL NETTİR'Futbolu yaşayan bir teknik adam olduğunu ifade eden İrfan Buz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Taraftarlarım ve kulübüm ile birlikte aidiyet duygusunu her zaman ön plana koymuş bir insanım. Takım ruhunun çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. Çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bütün bu birikimlerimi Samsunspor'a vermek istiyorum. Hedeflerim ve oynatacağım futbol nettir. İddialı bir şekilde geliyoruz. İnşallah hep birlikte bu Samsunspor'u burada değil, ileride Süper Lig'de göreceğiz. İnanıyoruz ama inancı da doldurmamız gerekiyor. İyi bir kadro mühendisliğiyle, çalışmakla ve taraftarın bütünlüğü ile bunları başaracağımıza inanıyoruz. Buraya gelen oyuncularımızdan da bunu istiyoruz. Ben bunu nasıl içten söylüyorsam futbolcularım da burada oynamak istediğinde bunu idrak ederek yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Vizyonel bir şekilde, çağdaş bir şekilde Samsunspor'u layık olduğu yere getireceğiz."'SİZLERLE BİRLİKTE BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZMAYA GELDİK'Homojenik bir kadroya sahip olmaları gerektiğini belirten İrfan Buz, "Kendi felsefem; ısıran, basan, üçüncü bölgede ofansif futbol oynayan bir teknik adam olduğum için bunları da özellikle hazırlık döneminde belli sistemi oturtma sistemimiz var. Homojenik bir yapıya sahip olduğunuzda takım ruhu ve burada olmaktan mutlu olan futbolcularla bu savaşı kazanırsınız. Zaten büyük Samsunspor taraftarı her şeyi ortaya koyacaktır. Her galibiyetten sonra çok daha coşkulu bir şekilde bizi destekleyecektir. Şu andaki listemiz çok kabarıktır. Tabii ki bizim de listemiz var. Bunları yönetimle istişare şekilde gittiğimizde doğruyu buluruz. Kuvvetli bir listemiz var. Kadro yapısını da çok fazla şişirerek değil de kaliteli bir şekilde bunu götürmek gerektiğini söyleyebilirim. Benim yapımda, ısıran, coşkulu, istekli, üçüncü bölgede ama aynı zamanda takım savunmasına sadık ve disipline uygun oyuncu bakacağız. Almanya'nın altyapısındaki ve üstyapısındaki oluşumun içerisinde bulundum. Sizlerle birlikte burada başarı öyküsünü yazmaya geldik. Tabii ki zorluklar önümüze çıkacak. Dışarı çıktığımızda zaman zaman sıkıntılarla karşılaşacağız. Onlara cevap verme açısından bunları hem antrene etmemiz gerekiyor hem de hazırlamamız gerekiyor. Kadronun sayısını düşüreceğiz. Lider futbolcuya, savaşan futbolcuya ve kaliteli futbolcuya ihtiyacımız var. Bunları yapıp en iyi kadroyu bulmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.Konuşmaların ardından Teknik Direktör İrfan Buz, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İrfan Buz'un yardımcılıklarını ise Erkan Buz, Taner Alpak, Mehmet Yıldız, Sedat Yalçın ve İsmail Aydoğdu'nun yapacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İrfan Buz'un gelişi-İrfan Buz'un konuşması-İrfan Buz'un imzalaması

Kaynak: DHA

- Samsun