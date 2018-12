İrfan Can, Galatasaray'a Karşı İlk Golünü Attı

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:08



Medipol Başakşehir 'in başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, Galatasaray 'a karşı kariyerindeki ilk golünü Medipol Başakşehir forması altında attı.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci attı. İrfan, bu golle aynı zamanda kariyerindeki bir ilki de yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk golünü bu mücadelede kaydetti.İrfan Can, daha önce sarı-kırmızılılara karşı Gençlerbirliği ve M. Başakşehir formaları altında 8 maça çıkmıştı.Bu sezon 3. golüGenç futbolcu, Galatasaray karşısındaki golüyle bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. İrfan, daha önce BB Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı.. Turuncu-lacivertli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL