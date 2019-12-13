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İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.

13.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:32İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi

UEFA Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.

A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.


İrfan Can, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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