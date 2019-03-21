21 Mart 2019, 10:42
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İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak. Moldova, Arnavutluk, Futbol, İrfan Can, Spor
Kaynak: AA



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