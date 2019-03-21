2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk
ve Moldova
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı
'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can
Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.
Moldova, Arnavutluk, Futbol, İrfan Can, Spor
Kaynak: AA