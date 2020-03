UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag ile eşleşmeleri hakkında Medipol Başakşehir 'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, "Güzel bir kura çektik. Tabii sahada belli olur bu sonuçlar, bizim Lizbon'da gösterdiğimiz gibi. İnşallah gidebileceğimiz kadar gideriz" dedi.Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."Zor bir gündü"Şehit haberlerinden dolayı üzgün olduklarını ve bu yüzden de müsabakaya konsantre olmakta zorluk çektiklerini aktaran İrfan Can, "Bugün zor bir gündü. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. İlk yarıda kendimizi çok maça veremedik ama ikinci yarıda biraz toparladık. Gol için de hep denediğim bir vuruş. Antrenmanlarda da deniyorum hep. Bugün de denk geldi maç sırasında. İyi de vurdum, güzel bir gol oldu" ifadelerini kullandı."Mehmetçiklerimizin arkasındayız"Attığı golden sonra verdiği asker selamı hakkında da konuşan milli oyuncu, "Avrupa'da attığım gollerden sonra da asker selamı verdim ama bazı insanlar farklı yerlere çekti. Çünkü üst üste goller atmış, asker selamı vermiştim. Bugün yapmayacaktım ama farklı bir durum vardı ülkemiz açısından. Her zaman Mehmetçiklerimizin arkasındayız" şeklinde konuştu."Hocamıza çok güveniyoruz"Süper Lig'de liderliğe yükselmeleri hakkında gelen bir soruyu da İrfan, şöyle cevaplandırdı:"Güzel gidiyoruz. Hocamıza çok güveniyoruz. Onun verdiği taktikleri dinliyoruz. İnşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Güzel de bir kura çektik. Tabii sahada belli olur bu sonuçlar, bizim Lizbon'da gösterdiğimiz gibi. İnşallah gidebileceğimiz kadar gideriz." - İSTANBUL