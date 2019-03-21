21 Mart 2019, 10:39
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İrfan Can Kahveci, Milli Kadrodan Çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, Milli Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın dün yapılan antrenmanında sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci, milli takımın oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL Başakşehir, A Milli Futbol Takımı, İrfan Can, Spor
Kaynak: İHA



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