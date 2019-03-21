İrfan Can Kahveci, Milli Kadrodan Çıkarıldı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a>'nın antrenmanında sakatlanan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/irfan-can/' title='İrfan Can'>İrfan Can</a> Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.<br><br>A Milli Takım'ın dün yapılan antrenmanında sağ kasığından sakatlanan Medipol <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a> futbolcusu <a class='keyword' href='/irfan-can/' title='İrfan Can'>İrfan Can</a> Kahveci, milli takımın oynayacağı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/arnavutluk/' title='Arnavutluk'>Arnavutluk</a> ve <a class='keyword' href='/moldova/' title='Moldova'>Moldova</a> maçları aday kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL