Kanal D'nin Eski Spikeri Yeni Kanalını Açıkladı!

Ekranların sevilen isimlerinden İrfan Değirmenci, 2017 yılında sevenleriyle buluştuğu Kanal D'den ayrılmıştı. Değirmenci yeni kanalıyla tekrara ekranlarda olacağını duyurdu.

HALK TV'DE ANA HABERLERİ SUNACAK

Ünlü spiker İrfan Değirmenci 2017 yılında, referandumda kullanacağı oyu açıkladığı gerekçesiyle Kanal D'den çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından yeni kanalı Halk TV'de olacağını sevenleriyle paylaşarak davette bulundu. Değirmenci, Halk TV'de ana haberleri sunacağını da belirtti.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ DUYURDU

Daha önce TRT'de çalışmalar yürüten ve sonrasından Halk TV'ye geçen Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, başarılı spiker Değirmenci'nin artık Halk TV'de olduğunu Instagram üzerinden bildirdi. Asker, "O artık Halk TV'de. Hoş geldin İrfan Değirmenci. Ana haber artık ona emanet. Baharın bir başka güzel haberim. Yolumuz açık olsun. Bu akşam 18.00'da sizlerle" ifadelerine yer verdi.