İrfan Erper Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BARTIN AMASRA belediye başkan adayı olan İrfan Erper isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BARTIN AMASRA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İrfan Erper isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BARTIN AMASRA adayı İrfan Erper kimdir? BTP BARTIN AMASRA adayı İrfan Erper yüzde kaç oy aldı?

İrfan Erper Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BARTIN AMASRA belediye başkan adayı olarak gösterilen İrfan Erper AMASRA ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. AMASRA ilçesinde % 0,10 oranında oy olan İrfan Erper adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

BARTIN AMASRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.