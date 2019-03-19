İrfan Home ve Trimbox'tan İşbirliği

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından İrfan Home, ile Trimbox arasında işbirliği ve ana dağıtıcılık anlaşması imzaladı.Türkiye'nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından İrfan Home ile aşırı gerilim sönümleyici Trimbox arasında işbirliği sözleşmesi imzaladı. İrfan Home'un sahibi Serkan Kodaloğlu ile Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş tarafından imzalanan anlaşma sonucunda; İrfan Home'dan alınan beyaz eşyalar ve elektrikli cihazlara şebeke kaynaklı problemlere karşı da garanti kapsamında olacağı ve ana dağıtıcılık konularını kapsıyor.İrfan Home sahibi Serkan Kodaloğlu, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Anlaşma Türkiye'de dahil tüm Dünya'da neredeyse 100 yıldır uygulamada olan garanti kapsamını yeniden şekillendiriyor. Şöyle ki; İrfan Home'dan alınan beyaz eşyalar ve elektrikli cihazlar, şebeke kaynaklı problemlere karşı da garanti kapsamında olacak" dedi.Trimbox CEO'su Evren Yurttaş ise "Şimdiye kadar dünya teknolojiye yön verdi, biz satın aldık veya benzerlerini ürettik, şimdi ise dünya devlerinin vermediği korumayı, marka ayrımı gözetmeden tüm teknolojilere veriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL