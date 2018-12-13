CHP'nin Tekirdağ Kapaklı İlçe Belediye Başkan Adayı Yeniden İrfan Mandalı Oldu! İrfan Mandalı Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesine göre Edirne Kapaklı İlçeBelediye Başkan adayı Mevcut Edirne Kapaklı İlçe Belediye Başkanı olanoldu. İşte İrfan Mandalı hakkındaki bilgiler...

İRFAN MANDALI KİMDİR?

1960 yılında Kapaklı'da doğan İrfan Mandalı, ilk orta ve lise eğitimini aldıktan sonra 16 yaşında dönemin tekstilfabrikasında işe başladı. Yaklaşık 4 yıl boyunca fabrikada işçi olarak çalışan Mandalı, 1979 yılında açmış olduğu küçük bir bakkal dükkanı ile ticarete ilk adımını attı. Üniversiteyi Sosyal Pedogoji Bölümü'nde okuyan Mandalı yüksek lisansı da aynı alanda yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Mandalı, daha sonra et ve et ürünleri imalatı sektörüne girdi.

MANDALI, 3 DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANI

İrfan Mandalı, 1986 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Mandalı SHP çatısı altında 'Kurucu Meclis Üyesi' seçildi.

Bir dönem CHP Belde Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüş olan Mandalı, 1993 yılında ise siyasi hayatında Demokratik Sol Parti ile devam etti. Geçen süre içerisinde Belediye Meclis Üyeliği görevi devam eden İrfan Mandalı siyasi hayatına devam ettiği DSP'den 1999 yılında Tekirdağ Kapaklı İlçe Belediye Başkan adayı olmuş, az bir farkla seçimi 2'nci olarak tamamladı.

Aradan geçen 5 yılın ardından 2004 Yerel Seçimleri'nde tekrar belediye başkan adayı olan İrfan Mandalı, Tekirdağ Kapaklı İlçe Belediye Başkanı seçildi

2009 yılında tekrar Belediye Başkanı seçilen Mandalı, 2014 yılında yerel seçimlerini de kazanarak 3'üncü kez Kapaklı Belediye Başkanı oldu.