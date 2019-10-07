"İrfan Meclisi" sohbetlerinin konuğu İnançer oldu

Araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer, Kaleiçi Mevlevihanesi'nde düzenlenen İrfan Meclisi sohbetlerine katıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Maarif ve Eğitim" konulu bir söyleşi yapan İnançer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İnançer, konuşmasında, doğru bilgiye ulaşmanın ve doğru bilgiyi eyleme dönüştürmenin önemine işaret etti.

Bilginin irfana, ahlaka ve marifete dönüşmesiyle kıymetli olacağına işaret eden İnançer, "Yani iş bilgide değil, davranıştadır. Terliyken su içmenin zararlı olduğunu herkes bilir ama yine de içer. Bilgi davranış haline dönüşmemişse bir değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA