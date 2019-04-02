İrfan Metin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAKARYA PAMUKOVA belediye başkan adayı olan İrfan Metin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İrfan Metin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAKARYA PAMUKOVA adayı İrfan Metin kimdir? Bağımsız SAKARYA PAMUKOVA adayı İrfan Metin yüzde kaç oy aldı?

İrfan Metin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAKARYA PAMUKOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen İrfan Metin PAMUKOVA ilçesinde % 0,63 oranında oy almıştır. PAMUKOVA ilçesinde % 0,63 oranında oy olan İrfan Metin adlı Bağımsız adayı toplamda 119 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.