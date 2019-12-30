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İrfan ve Egemen: aynı yolda iki dost, iki düşman

Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, çok yakında Star TV'de başlayacak olan yılın iddialı dizisinde İrfan karakterini Halit Ergenç, Egemen karakterini Ozan Güven canlandıracak.

30.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:30 İrfan ve Egemen: aynı yolda iki dost, iki düşman

İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı, yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana gelecek.

İrfan ve Egemen'in yolları kesişiyor.

İdealist, çalışkan ve dürüst bir profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz'in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan'ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan'ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen'e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.

Paranın peşinde macera başlıyor.

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan'ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.


Ekonomi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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