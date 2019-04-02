İrfan Yusuf Topçu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA KALECİK belediye başkan adayı olan İrfan Yusuf Topçu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KALECİK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan İrfan Yusuf Topçu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA KALECİK adayı İrfan Yusuf Topçu kimdir? Bağımsız ANKARA KALECİK adayı İrfan Yusuf Topçu yüzde kaç oy aldı?

İrfan Yusuf Topçu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA KALECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen İrfan Yusuf Topçu KALECİK ilçesinde % 0,03 oranında oy almıştır. KALECİK ilçesinde % 0,03 oranında oy olan İrfan Yusuf Topçu adlı Bağımsız adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KALECİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.