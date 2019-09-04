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İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.

04.09.2019 11:17 İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, 1 Eylül'de balık avı sezonunun başlamasıyla yakalanan iri hamsilerin balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Coşar, " 20 liradan satışa sunduğumuz hamsinin ileriki günlerde bollaşmasıyla fiyatı da düşecektir. Geçen yıllarda hamsinin boyu 9-10 santimetre uzunluğunda idi. Bu yıl av sezonunun açılmasıyla yakalanan hamsiler ise 14-15 santimetre boylarında. Büyük ve çok yağlı hamsileri vatandaşlar daha çok tercih ediyor. İnşallah hamsideki irilik ve bolluk sezon boyu devam eder" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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