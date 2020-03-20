İrina Moroziuk’un ’Evde kal’ paylaşımı olay oldu

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken ünlü isimler de salgının yayılmaması için vatandaşları evde kalmaya davet ediyor. Futbolcular başta olmak üzere birçok isim, #stayathomechallenge (Evde kalmaya meydan okuma) etiketiyle evde yaptığı akrobatik hareketleri paylaşıyor.

PAYLAŞIM BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, "Evde kal" paylaşımıyla sınırları zorladı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran seksi fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurdu. Vücudunda sadece iç çamaşırı ve çorap bulunan İrina'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı. Moroziuk'un Instagram 'da 187 bin takipçisi bulunuyor.

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