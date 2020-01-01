Haberler » Magazin » Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı - Magazin

Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozu ile sosyal medyayı salladı. Irina'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

01.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:38

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk, hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

Instagram'da 45 bin takipçisi bulunan Irina Morozyuk, kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı. Irina'nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Ukraynalı güzel, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Irina Morozyuk'un söz konusu paylaşımı da çok kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Irina Morozyuk, kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını da Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

RizeRize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İrina Morozyukİrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı

Çaykur Rizespor, irina morozyuk, Instagram, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (1)
...: hediye paketi gibi :D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:32   Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı - Magazin
16:02   Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dürüm barışı - Magazin
15:41   Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu - Magazin
15:41   Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal aşk yaşıyor! - Magazin
15:39   Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı - Magazin
14:44   Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi - Magazin
12:47   Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü - Magazin
11:24   Hazer Amani ile nikah masasına oturacak olan Sıla hamile mi? - Magazin
1.01.2020 16:52:32