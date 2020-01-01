Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

Instagram'da 45 bin takipçisi bulunan Irina Morozyuk, kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı. Irina'nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Ukraynalı güzel, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Irina Morozyuk'un söz konusu paylaşımı da çok kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Irina Morozyuk, kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını da Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.