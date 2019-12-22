İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin yengesi Irina Morozyuk, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram hesabında 40 bini aşkın takipçisi bulunan Irina Morozyuk, bikinili pozunu paylaştı. Sosyal medyayı çok iyi kullanan Irina'nın bu fotoğrafı çok kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

ÇIPLAK POZUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ukraynalı güzel İrina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde havuz kenarında çekilen çıplak pozunu Insragram hesabından paylaşmıştı. İrina'nın paylaşımı 5 binin üzerinde beğeni ve yorum almıştı.