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İris Gölü eski haline getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, İris Gölü'nün eski haline getirilmesi için karar alarak kanal açanlar hakkında suç duyurunda bulundu.

20.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:35 İris Gölü eski haline getirilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, İris Gölü'nün eski haline getirilmesi için karar alarak kanal açanlar hakkında suç duyurunda bulundu.
'in ilçesi Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yerinde inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanakları istendi. Bölge, birinci derece doğal sit alanında kaldığı için İris Gölü'nde yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirmeye alındı.
"KANALLARI İVEDİLİKLE KAPATIN"
Komisyon bugün toplandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunu İris Gölü ile ilgili kararını aldı. Kararda, "Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 9. ve 65. Maddeleri kapsamında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
(İHA)

Karaburun, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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