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Irkçı saldırıda öldürülen Türk için cenaze töreni düzenlendi

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı saldırıda öldürülen Sedat Gürbüz cenaze töreni düzenlendi.

25.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:41
'nın kentinde ırkçı saldırıda öldürülen Sedat Gürbüz cenaze töreni düzenlendi.
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubatta aşırı ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen'in saldırısı sonucu öldürülen 30 yaşındaki Midnight adlı nargile kahvenin sahibi Sedat Gürbüz için cenaze törene düzenledi. Yedi bin Türk vatandaşının yaşadığı Dietzenbach kasabasındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fatih Cami'inde kılınan cenaze namazına çok sayıda cemaat hazır bulunarak, Gürbüz ailesini yalnız bırakmadı. Cenaze namazını Sıddık Yıldırım kıldırırken anne Emiş Gürbüz oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze namazına Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Dietzenbach Belediye Başkanı Jürgen Rogg, Heudenstam Belediye başkanı Halil Öztaş, Hanau Yahudi Cemaati Başkanı Niko Deeg katıldı.
Gürbüz, cenaze namazının ardından Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach kasabasında Müslüman mezarlığında toprağa verildi.
Irkçı saldırıda öldürülen Türk için cenaze töreni düzenlendi

Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: İHA


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