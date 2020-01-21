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Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin euroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti

21.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:47Irkçı tezahürat nedeniyle 50 bin euro ceza alan Lazio, faturayı taraftara kesti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin euroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele ederek, elenen Lazio, 3 Ekim'de Fransa temsilcisi Rennes ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarının neden olduğu olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.
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İtalya Serie A, Lazio, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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21.01.2020 16:05:20