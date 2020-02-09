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Irkçı Yunan milletvekili Antalya'da protesto edildi

Antalya'da, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.

09.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:44Irkçı Yunan milletvekili Antalya'da protesto edildi
'da, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.
Atasının İzinde Derneği üyeleri, Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos heykeli önünde bir araya geldi. Türk bayrakları taşıyan dernek üyeleri, ırkçı milletvekili Lagos aleyhinde slogan attı.
Dernek Başkanı Ufuk Neidim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağına her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.
Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasını kınadıklarını ve protesto ettiklerini belirten Neidim, "Tepkimiz Yunan halkına değil, bu haysiyetsizliği yapan mahlukun kendisinedir. Şanlı ve şerefli bayrağımız ebediyen göklerde dalgalanmaya devam edecektir." dedi.
Dernek üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Milletvekili, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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