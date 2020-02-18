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Irkçı Yunan milletvekilinden soydaş belediye başkanları aleyhinde suç duyurusu

Avrupa Parlamentosunun (AP) ırkçı Yunan milletvekili İoannis Lagos, "vatana ihanetle" itham ettiği Batı Trakya'daki Kozlukepir (Arriana) Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34Irkçı Yunan milletvekilinden soydaş belediye başkanları aleyhinde suç duyurusu
Avrupa Parlamentosunun (AP) ırkçı Yunan milletvekili İoannis Lagos, "vatana ihanetle" itham ettiği Batı Trakya'daki Kozlukepir (Arriana) Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin aleyhinde suç duyurusunda bulundu.
Lagos, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) savcılığına sunduğu dava dilekçesinde, iki Türk belediye başkanının, Türkiye'de katıldıkları, Batı Trakyalılar Derneğinin Bursa şubesince düzenlenen etkinliklerde Yunanistan aleyhinde söylemlerde bulunarak "ülkenin bütünlüğüne zarar vermek" ve "görevi kötüye kullanmak" ile ilgili Yunan ceza hukuku maddelerini ihlal ettiğini ileri sürdü.
Aralarında Kalavrita Mitropoliti'nin de bulunduğu 330 kişi tarafından da imzalanan ve Yunan basınında bu konuda çıkan kimi ve fotoğrafların kanıt olarak gösterilmek istendiği dilekçede, Ahmet ve Mümin'in, "Yunanistan'ın yabancı bir ülkeyle olan dostane ilişkilerini zedelemek" ve "vatandaşlar arasında bölücülük yaparak toplumsal barışı bozmak" suçlarından yargılanmaları istendi.
Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı. Olayın ardından Lagos hakkında yaptırım süreci başlatan AP, Yunan milletvekiline 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası vermişti.

Milletvekili, Batı Trakya, Güncel

Kaynak: AA

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