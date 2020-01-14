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İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, gelecek ay genel seçime gidileceğini bildirdi.

14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:36İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, gelecek ay genel seçime gidileceğini bildirdi.
İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, Varadkar, kabine üyelerine yaptığı açıklamada, genel seçimlerin 8 Şubat'ta yapılacağını söyledi.
Irish gazetesi, İrlanda Başbakanının muhalefetteki Fianna Fail Partisi lideri Michael Martin'i, seçim tarihi konusunda bilgilendirdiğini yazdı.
İrlanda Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da Varadkar'ın seçime gidilebilmesi için Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'ten parlamentoyu feshetmesini isteyeceği belirtildi.
Partiler seçimde, 158 sandalyeli meclis için yarışacak. Anketler, her ikisi de merkez sağda yer alan iktidardaki Fine Gael ile muhalefetteki Fianna Fail partilerinin birbirine yakın oy alacağını gösteriyor.
26 Şubat 2016'da yapılan seçimde iktidardaki Enda Kenny liderliğindeki Fine Gael, 26 sandalye kaybederek milletvekili sayısını 50'ye düşürmüş, muhalefetteki Fianna Fail, 20 olan sandalye sayısını 44'e çıkarmış, Sinn Fein de 23 milletvekili kazanmıştı.
Seçim sonrası Fine Gael, bağımsızların desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu. Fianna Fail ise güven oylamasına katılmayarak hükümete dolaylı destek vermişti.
Varadkar, 2017'de Kenny'nin yerine Fine Gael'in liderliğine gelmiş ve Başbakanlık görevini üstlenmişti.

Michael Martin, Times, Güncel

Kaynak: AA

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