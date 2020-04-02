Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İrlanda: AB Brexit süre uzatımına cömertçe yaklaşacaktır

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık'ın, Brexit sonrası dönemin uzatılmasına ilişkin bir talebinin olması durumunda, Avrupa Birliği tarafından "cömert" bir karşılık bulacağına inandığını söyledi.

02.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:01
İrlanda: AB Brexit süre uzatımına cömertçe yaklaşacaktır

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık'ın, Brexit sonrası dönemin uzatılmasına ilişkin bir talebinin olması durumunda, Avrupa Birliği tarafından "cömert" bir karşılık bulacağına inandığını söyledi.

Bir basın bilgilendirme toplantısında konuşan Coveney, Covid-19 koşulları öncesinde dahi, Brexit sonrası geçiş dönemini "fazlasıyla iddialı" bulduğunu vurguladı. Coveney, bununla birlikte, Birmeşik Krallık hükümetinin verdikleri sözlere ilişkin olarak pragmatik yaklaşımlarına bağlı kalacakları umudunda olduğunu da ekledi.

İrlandalı diplomat, Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorluklar nedeniyle, Brexit sürecinin tamamlanması konusunda "zaman ve alan" açısından yoksunluklar oluştuğuna da dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››İrlanda: AB Brexit süre uzatımına cömertçe yaklaşacaktır - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:58: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi 14:58: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi 14:57: İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı - Ekonomi 14:56: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi 14:56: AB'den 100 milyar avroluk ücret destek programı - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler