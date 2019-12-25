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İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdıİrlanda, (DHA)- İrlanda'da Katolik bir rahip, Noel Ayini'nden sonra kiliseyi scooter'ıyla terk etti.

25.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:46
İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı
İrlanda, (DHA)- İrlanda'da Katolik bir rahip, Ayini'nden sonra kiliseyi scooter'ıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı.
Dublin'de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O'Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooter'ını Noel Baba'nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scooter'ını binip, kiliseyi terk etti. Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter'a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.
İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

Noel, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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