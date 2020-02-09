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İrlanda'da erken genel seçimler başa baş tamamlandı

İrlanda'da yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar liderliğindeki Fine Gael Partisi yüzde 22.4, Sinn Fein Partisi yüzde 22.3, Fianna Fail ise yüzde 22.2 oy alarak seçimi başa baş tamamladı.

09.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:58İrlanda'da erken genel seçimler başa baş tamamlandı
İrlanda'da yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar liderliğindeki Fine Gael Partisi yüzde 22.4, Sinn Fein Partisi yüzde 22.3, Fianna Fail ise yüzde 22.2 oy alarak seçimi başa baş tamamladı.

İrlanda'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde 39 seçim bölgesinde 160 sandalyeli parlamento için 515 aday yarıştı. Yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar'ın partisi rakiplerine karşı çok küçük bir avantajla seçimi ilk sırada tamamladı. Varadkar'ın partisi Fine Gael, oyların yüzde 22,4'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Fine Gael'i İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi yüzde 22.3'lük oyla takip etti. Michael Martin liderliğindeki Fianna Fail ise oyların yüzde 22.2'sini alarak üçüncü sırada yer aldı.

Üç partinin yanı sıra Yeşil Partisi yüzde 7.9, İşçi Partisi yüzde 4.6, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3.4 ve PBP yüzde 2.8 oy aldı. - DUBLİN

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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