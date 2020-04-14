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İrlanda'da milliyetçi Sinn Fein Partisinin lideri Kovid-19'u yendi

İrlanda'da, Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığını ancak son testlerin bu virüsü yendiğini gösterdiğini açıkladı.

14.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:46
İrlanda'da milliyetçi Sinn Fein Partisinin lideri Kovid-19'u yendi
İrlanda'da, Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığını ancak son testlerin bu virüsü yendiğini gösterdiğini açıkladı.
Milliyetçi partinin lideri McDonald yaptığı açıklamada, doktorların "vücudunda virüs kalmadığını" söylediğini aktardı.
Haftalarca kendisini kötü hissetmesinin ardından bu haberle rahatladığını kaydeden 50 yaşındaki McDonald, gelecek hafta işe dönmeyi umduğunu belirtti.
Bu arada, nüfusu 5 milyon olan İrlanda'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 406 olurken, vaka sayısı da 548 artışla 11 bin 479'a ulaştı.
İrlanda Cumhuriyet Ordusunun (IRA) siyasi kanadı olan Sinn Fein, birleşik bir İrlanda için kampanya yürütüyor.
Sinn Fein, şubat ayında yapılan genel seçimlerden zaferle çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sinn Feinli, Güncel
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