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İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar

İrlanda'da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı.

20.08.2019 23:34
İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar

İrlanda'da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı. O anları, saldırıya uğrayan kız çocuğu kaydetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başkent Dublin'in kuzeyinde bulunan Dundrum kasabasında meydana gelen olayda, 14 yaşında başörtülü bir kız çocuğu, bir grup tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı. Kalabalık, kız çocuğunu önce yere düşürüp tekmeledi, daha sonra ise yumurta attılar ve başörtüsünü çıkardılar. Kız çocuğunun saldırıya uğrarken kaydettiği görüntülerde, yerdeki yumurtalar da görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocuğa saldıranlar ırkçıların arandığını duyurdu.

"FAİLLERİN YAKALANMASINI UMUYORUM"

İrlanda Kültür ve Miras Bakanı Josepha Madigan ise yaptığı açıklamada, "Adaletin hızlı tecelli etmesini ve faillerin kıza sürede yakalanmasını umuyorum. En güçlü şekilde dün Dundrum'da yaşanan olayı kınıyorum" sözlerini kullandı.

İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar

3. Sayfa, Dünya

Kaynak: DHA

YORUMLAR (7)
HE HE: mehmet akif ersoy ve aliya izzetbegoviç her seferidne haklı cıkıyor
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1 2
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SEREN CANJ: Abo artık yarından sonra ülke meselesi olur A Haber ve yeni akit sabah gazetesi ve uyduruk çoğu merdiven altı sözde gazeteciler günlerce gündem yaratır ve ülkenin gerçek gündeminden çıkar bu haberi yaparlar zaten aksini yazamaz konuşmaz lar onlar
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3 1
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SEREN CANJ: O kısa paça pantolon ne oluyor hadi başın kapalı inandırıcı değil gerçek dışı pravakator ler iş başında yine bu ülkede de şortlu kıza saldırı oldu açık giyiniyor diye ne oldu 1 ay bile ceza almadı gerici zihniyet liler
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2 4
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ASDFSDG: medeniler çok. . . .
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0 0
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MEMLEKETİM: Müslüman olmayan ülkede 14 yasindaki kiz cocuguna taktirma basörtüsü.
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3 14
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TONTİŞ: Ne bekliyordunuz ki dünyadaki en ırkçı değilse en ırkçı ülkelerden bir tanesi
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