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İrlanda'da sandık çıkışı anketlerine göre üç parti de yüzde 22 oy alacak

İrlanda’da yapılan erken genel seçimler sonrası oylar sayılmaya başlandı. İlk sandık çıkış anketleri, ülkenin üç siyasi partisi arasında çok az bir oy farkı olduğunu ortaya koyuyor. Anketlere göre, Fine Gael, Sinn Féin ve Fianna Fáil Partisi yüzde 22’şer oy alacak.

09.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:44İrlanda'da sandık çıkışı anketlerine göre üç parti de yüzde 22 oy alacak
İrlanda'da yapılan erken genel seçimler sonrası oylar sayılmaya başlandı. İlk sandık çıkış anketleri, ülkenin üç siyasi partisi arasında çok az bir oy farkı olduğunu ortaya koyuyor. Anketlere göre, Fine Gael, Sinn Féin ve Fianna Fáil Partisi yüzde 22'şer oy alacak.

Ipsos MRBI tarafından yapılan ankete göre üç partinin oyu da yüzde 22 civarında. Ancak Sinn Fein'in oy oranındaki artışa rağmen milletvekili sayısında rakip partilerin gerisine düşmesi bekleniyor çünkü parti 160 sandalyeli parlamento için seçimde sadece 42 aday gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

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