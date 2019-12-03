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İrlanda Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye "proje takibi" ziyareti

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, finanse ettikleri projeleri yerinde takip etmek için Gazze'ye geldi.

03.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:28İrlanda Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, finanse ettikleri projeleri yerinde takip etmek için 'ye geldi.
Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İrlandalı Bakan Coveney ile beraberindeki üst düzey heyetin, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu ziyaretin, İrlanda'nın finanse ettiği projelerin takibi için gerçekleştiği aktarıldı.
İrlanda, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde desalinasyon (deniz suyu arıtma), atık su arıtma, güneş enerjisiyle elektrik üretimi gibi projeleri finanse ediyor.
Ramallah'taki Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym de İrlandalı Bakan Coveney'i karşılamak üzere dün Gazze'ye gelmişti.
Coveney'in, Guneym ile 2017'de ilk adımı atılan ve 5 ay önce de günde 10 bin metreküp üretim kapasitesiyle aşamalı olarak çalışmaya başlayan desalinasyon tesisini yerinde görmesi bekleniyor.
İkilinin ayrıca güneş enerjisi projesinin kurulacağı bölgeyi de ziyaret etmesi planlanıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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