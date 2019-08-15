Haberler» Ekonomi» Haber

İrlanda / Donohoe: Anlaşmasız Brexit olasılığı güçleniyor

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, anlaşmasız bir Brexit olasılığının gittikçe güçlendiğini söyledi ve ekonominin anlaşmasız bir Brexit'in olumsuz etkilerine karşı koyabileceğini söyledi.

15.08.2019 12:14 İrlanda / Donohoe: Anlaşmasız Brexit olasılığı güçleniyor
– İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, anlaşmasız bir Brexit olasılığının gittikçe güçlendiğini söyledi ve ekonominin anlaşmasız bir Brexit'in olumsuz etkilerine karşı koyabileceğini söyledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma ile ayrılmak istediğini, ancak AB'nin de anlaşmasız Brexit'i engellemek için bazı ödünler vermesi gerektğini belirtti.
Basına yansıyan haberlerde, Johnson'ın AB'den "daha iyi" bir anlaşma önerisi gelmesini beklediği ileri sürüldü.
Diğer yandan, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB'nin Theresa May'in anlaşmasını yeniden müzakere etmeye yanaşmayacağını söyledi.
Donohoe, Varadkar'ın açıklamasını onaylayarak, İrlanda sınırı ile ilgili soruna bir çözüm olsaydı, şu ana dek bulunmuş olacağını belirtti.


- İstanbul

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:55   Turizmci "bayram" etti
12:47   Gram altın 270,7 lira seviyelerinde
12:41   Giresun Limanı büyüyor, istihdam artıyor
12:37   "6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor"
12:37   Altın fiyatları
12:35   Bütçe fazlası Temmuz'da 9.9 milyar liraya yükseldi
12:33   60 ülkenin mutfak sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak