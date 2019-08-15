İrlanda / Donohoe: Anlaşmasız Brexit olasılığı güçleniyor

– İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, anlaşmasız bir Brexit olasılığının gittikçe güçlendiğini söyledi ve ekonominin anlaşmasız bir Brexit'in olumsuz etkilerine karşı koyabileceğini söyledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma ile ayrılmak istediğini, ancak AB'nin de anlaşmasız Brexit'i engellemek için bazı ödünler vermesi gerektğini belirtti.

Basına yansıyan haberlerde, Johnson'ın AB'den "daha iyi" bir anlaşma önerisi gelmesini beklediği ileri sürüldü.

Diğer yandan, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB'nin Theresa May'in anlaşmasını yeniden müzakere etmeye yanaşmayacağını söyledi.

Donohoe, Varadkar'ın açıklamasını onaylayarak, İrlanda sınırı ile ilgili soruna bir çözüm olsaydı, şu ana dek bulunmuş olacağını belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA