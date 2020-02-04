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İrlanda, Google'a inceleme başlattı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

04.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:26İrlanda, Google'a inceleme başlattı
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi 'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." denildi.
Açıklamada, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceği belirtildi.

Avrupa Birliği, Google, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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