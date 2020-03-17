İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü'
İrlanda hükümetinin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Aziz Patrik Bayramı geçit törenini iptal etmesinin ardından her yıl 17 Şubat'ta kutlanan İrlandalıların en büyük bayramı başkent Dublin'de sessiz geçiyorView on euronews.
17.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:42
İrlanda hükümetinin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Aziz Patrik Bayramı geçit törenini iptal etmesinin ardından her yıl 17 Şubat'ta kutlanan İrlandalıların en büyük bayramı başkent Dublin'de sessiz geçiyorView on euronews
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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