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İrlanda seçimlerinde tarihi sonuç: IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein ilk kez birinci parti

İrlanda erken genel seçimlerinden İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile bağlantılı parti Sinn Fein zaferle çıktı. Sinn Fein, İrlanda İngiltere'den bağımsızlığını kazandığından beri ülkeyi yöneten iki merkez parti Fianna Fail ve Fine Gael'i seçimlerde geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

11.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:29İrlanda seçimlerinde tarihi sonuç: IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein ilk kez birinci parti
İrlanda erken genel seçimlerinden İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile bağlantılı parti Sinn Fein zaferle çıktı. Sinn Fein, İrlanda 'den bağımsızlığını kazandığından beri ülkeyi yöneten iki merkez parti Fianna Fail ve Fine Gael'i seçimlerde geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

Sol görüşlü milliyetçi Sinn Fein, oyların yüzde 24,53'ünü alarak birinci parti oldu. Onu yüzde 22,18 oy oranı ile merkez sağ Fianna Fail takip etti. İktidardaki Fine Gael'in oyları ise yüzde 20,86'da kaldı.
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Sinn Feinli, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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