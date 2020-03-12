İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi
Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi.
12.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:44
Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle İrlanda ve Norveç 'te okullar tatil edildi.
Korona virüsü dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak'a sayısı 43'e ulaştı.
Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak'a sayısının 687'ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi. - DUBLİN
Korona virüsü dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak'a sayısı 43'e ulaştı.
Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak'a sayısının 687'ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi. - DUBLİN
Kaynak: İHA
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