İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek'in ilk kitabının lansmanı gerçekleşti

Instagram'da yüz binlerce annenin takip ettiği "@irlandalianne" hesabının kurucusu Esra Teymur Şimşek'in beklenen kitabı "Adım Adım Uyku Eğitimi" raflardaki yerini aldı. İş, basın ve cemiyet hayatından seçkin bir zümrenin, Hindistan, Arnavutluk konsolosları ve ailelerinin, ünlü kadın doğum doktorlarının, Türkiye'de çok takipçili Influencer annelerin katıldığı lansmanda, farklı kültürler Fuat Paşa Yalısı'nda bir araya geldi.

İRLANDALI ANNE ENERJİSİYLE TAM NOT ALDI

İstanbul'un kadim miraslarından Fuat Paşa Yalısı'nda, tarihin büyülü atmosferinde denize nazır konumda gerçekleşen lansmanda Esra Teymur Şimşek'in doğumda da dinlediği, blues ve soul geleneğini indie rock çatısı altında yorumlayan İrlandalı müzisyen Hozier'ın şarkıları ve İrlandalı Anne'nin enerjisi misafirlerden tam not aldı.

ONLARCA ÇOCUK VE ANNENİN HAYATINA DOKUNDU

Global Uyku Koçu Esra Teymur Şimşek, oğlu Tarık'ın doğumundan sonra uyku eğitimi konusunu araştırmaya başlamış ve uzman uyku koçlarından aldığı destekle oğluna uyku eğitimi vermiş bir annedir. Uyku eğitiminden sonra hayatının tamamen değiştiğini fark eden Şimşek, İngiltere'nin en ünlü uyku koçlarından Violet Gianonne'den uyku koçluğu eğitimi ve uyku koçu sertifikası alarak profesyonel olarak uyku eğitimi vermeye başladı. Dünyanın tüm annelerine verdiği online eğitimler ile anneliğin bu en zor döneminde tüm annelere destek olan, Türkiye'nin her yerinde uyku eğitimi seminerleri veren İrlandalı Anne, verdiği eğitimlerle onlarca çocuğun ve annenin hayatının değişmesine sebep oldu. Bu konudaki deneyimlerini ve annelere yol gösterecek metotları kitaplaştıran İrlandalı Anne, imza günleri ile annelerle buluşmaya devam edecek.

"UYKU EĞİTİMİ VERDİĞİMİZ BEBEKLER, GECELERİ MELEKLER GİBİ HUZURLU UYUYOR"

Kitapta, bebeğin doğumundan 3 yaşını doldurmasına kadar anneleri bekleyen süreçler ve bu süreçlerde uyku eğitimi verebilmek için düzen oluşturmanın ipuçları yer alıyor. Bebeğin gelişimine göre dönem dönem ayrılan kitap, hangi dönemde olursa olsun bebeğine uyku eğitimi vermek isteyen annelere yol gösteriyor. Global Uyku Koçu Esra Teymur Şimşek ilk kitabı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Çevremdeki annelerin çoğu benim gibi uykusuzluk problemleriyle savaşıyordu ve bunu 'anneliğin kaderi' olarak kabullenmiş haldeydiler. Bu yola, uykusuzluğun annelerin kaderi olmadığını göstermek, yardıma ihtiyacı olan anneleri desteklemek için çıktım. Çünkü başaracaklarından emindim; başardılar da. Uyku eğitimi verdiğimiz onlarca bebek artık geceleri melekler gibi huzurlu, sakin ve kesintisiz uyuyor; tabii ki anneleri de! Neden sıradaki anne sen olmayasın?"

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE SATIŞA ÇIKTI

Adım Adım Uyku Eğitimi – Uyku Düzeni Oluşturma kitabı; D&R'da, tüm online kitapçılarda ve Türkiye'nin her yerindeki kitabevlerinde satışta. İmza günlerinde İrlandalı Anne ile buluşmak ve daha fazla bilgi için irlandalianne.com web sitesini ve @irlandalianne instagram hesabını takip edebilirsiniz.

ESRA TEYMUR ŞİMŞEK KİMDİR?

Türkiye'ye dijital reklamcılığın geldiği ilk yıllardan olan 2005 yılında, o yılların en büyük Türkçe web sitelerinden antoloji.com'da reklam müdürü olarak işe başladı. 2006 yılında Haberler.com, Sondakika.com gibi çok okunan sitelerin bağlı olduğu internet yayın grubu olan Yeni Medya şirketinin kuruluşunda yer aldı ve uzun yıllar reklam direktörü olarak çalıştı. Türkiye'de ve yurt dışında yoğun bir şekilde dijital pazarlama, internet reklamcılığı, SEO marketing, sosyal medya, müşteri ilişkileri, etkili iletişim ve pazarlama teknikleri gibi eğitimler aldı. Internet reklamcılığı konusunda Google Publisher Universty'den Adsense, Google Ad Excgange, Adex Queery, DFP Fundamental of Administration, DFP for Mobile, DFP for Video başlıklı eğitimleri ve sertifikaları aldı. İngilizce MBA eğitimini tamamladıktan sonra 2012 yılında Melon Reklam'ı kurarak Google Network Partneri oldu ve ekibiyle beraber yayıncılara programatik reklamcılık ve yield management hizmeti vermeye başladı. Bu konuda kurumsal ve bireysel eğitimler verdi. Sektöre çok sayıda yetişmiş insan kazandırdı.

Bebeğine uyku eğitimi vermek isteyen annelere profesyonel uyku danışmanlığı yapmak için İngiltere'nin en ünlü uyku koçlarından Violet Gianonne'den uyku koçluğu eğitimi ve uyku koçu sertifikası aldı. Halen, sık sık İstanbul Dublin arası seyahat etmekte ve Melon Reklam'da yöneticilik görevine devam etmektedir. Sosyal medyada özellikle instagramda anneler tarafından yoğun ilgi gören @irlandalianne hesabından ve Hürriyet Aile sitesi üzerinden anneleri bilgilendirmekte ve isteyen annelere özel danışmanlık vermektedir. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde seminerler ve workshoplar düzenlemektedir.