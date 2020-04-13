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Irmağa atlayan kızı kurtaran polisler ödüllendirildi

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuğu kurtardıktan sonra 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola dönen polis memurları Abdullah Akdoğan, Serdar Konal ile ekipte görevli Batuhan Kayaaltı ve...

13.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:59
Irmağa atlayan kızı kurtaran polisler ödüllendirildi

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuğu kurtardıktan sonra 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola dönen polis memurları Abdullah Akdoğan, Serdar Konal ile ekipte görevli Batuhan Kayaaltı ve amirleri Komiser Yardımcısı Yakup Küp, ödüllendirildi. Mesudiye Kaymakam'ı Ali Cemal Altınöz, Ordu Valisi Seddar Yavuz adına başarı belgelerini verdi, olay sırasında cep telefonu suya düşen 2 polise de yenilerini hediye etti.

Mesudiye ilçesinde, iddiaya göre bunalıma giren U.Y. adlı kız çocuğu, Melet Irmağı kenarına indi. Çevredekiler, ırmak kenarındaki çocuğun hareketlerinden şüphelenerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı çocuk, aniden kendini ırmağa bıraktı. Suda sürüklenen çocuğun peşinden polis memuru Abdullah Akdoğan da atladı. Polis memuru, yakaladığı kız çocuğu ile sürüklenmeye devam etti. Bu kez de suya giren polis memuru Serdar Konal, meslektaşı ve kız çocuğunu çekerek sudan çıkardı. Polis memurlarının ilk müdahalede bulunduğu kız çocuğu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KOLTUKLAR ISLANMASIN'

Olaydan sonra cep telefonları suya düşen kendileri de sırılsıklam olan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola döndü. Polis otosunun nezarethanesinden meslektaşlarının arka kapıyı açarak çıkardığı polisler, karakola girerek üstlerini değiştirdi. Polislerin otomobil nezarethanesinde karakola geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞARI BELGELERİNİ ALDILAR

Mesudiye İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal ile olay sırasında görev alan Komiser Yardımcısı Yakup Küp ile polis memuru Batuhan Kayaaltı ödüllendirildi. Mesudiye Kaymakam'ı Ali Cemal Altınöz, Ordu Valisi Seddar Yavuz adına başarı belgelerini verdi, olay sırasında cep telefonu suya düşen 2 polise de yenilerini hediye etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Melet Irmağı, Mesudiye, Polis, Ordu, Güncel
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