Eşiyle tartışan kadın, kocasını baltayla öldürdü

Ağrı'da psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Zeytun Çur isimli kadın, kocası Hasan Çur'la aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeytun Çur, eline aldığı baltayla kocasını sırtından yaralayarak öldürdü.

KOCASINA BALTAYLA SALDIRDI

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi 15 Temmuz mahallesi'nde yaşanan olayda, Hasan Çur (31) ve eşi Zeytun Çur (30) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Çur, eşi Hasan Çur'a baltayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sırtından ağır yaralanan Hasan Çur'u ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Durumunun ağır olduğu belirtilen Hasan Çur, İlçe Devlet Hastanesi'nden Ağrı Devlet Hastane'sine sevk edildi. Sevk sırasında yolda hayatını kaybettiği kaydedilen Hasan Çur'un cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeytun Çur ise gözaltına alınarak Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.