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Eşiyle tartışan kadın, kocasını baltayla öldürdü

Ağrı'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, kocasına, tartışma sırasında baltayla saldırarak öldürdü.

05.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:01

Ağrı'da psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Zeytun Çur isimli kadın, kocası Hasan Çur'la aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeytun Çur, eline aldığı baltayla kocasını sırtından yaralayarak öldürdü.

KOCASINA BALTAYLA SALDIRDI

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi 15 Temmuz mahallesi'nde yaşanan olayda, Hasan Çur (31) ve eşi Zeytun Çur (30) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Çur, eşi Hasan Çur'a baltayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sırtından ağır yaralanan Hasan Çur'u ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Durumunun ağır olduğu belirtilen Hasan Çur, İlçe Devlet Hastanesi'nden Ağrı Devlet Hastane'sine sevk edildi. Sevk sırasında yolda hayatını kaybettiği kaydedilen Hasan Çur'un cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeytun Çur ise gözaltına alınarak Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.

Eşiyle tartışan kadın, kocasını baltayla öldürdü

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Kadın, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
SAMSUN:böyle evlatların canı cehenneme kurban olsun babasına
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BİR ANNE:YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ ŞİMDİ O BABAYA
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KONYALI KIZ:Bizde sevdik evlendik ailemizi hic üzmedik onay göstermedi die ailemizden vazgecmedik evlenirken bile nikah masasında babamon gözlerine baktım onun mutlulugu benim icin daha önemliydi intiharda neyin nesi heleki bir baba smdi bizde evlat sahibiyiz üstüne titriyoruz canı acımasın die ama senin ki bile bile babamın canını acıtmak olmus allahım insallah bulunurda acısını göstermez sana bu yaptıgına gün gelip cok pişman olacaksın. .
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