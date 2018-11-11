Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son anda kurtarıldı- Antalya
'da ırmağa düşen çocukları ve onları kurtarmaya çalışan anneleri orada arkadaşlarını bekleyen bir genç tarafından kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat
İlçesi'nde ırmağa düşen 1 çocuk ile onu kurtarmaya çalışan diğer çocuk ile anneleri ırmak kenarında arkadaşını bekleyen bir genç tarafından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ayten T., Fatma F. çocukları Yakup D. ve Feryat T. ile birlikte Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki ırmak kenarında oturmaya başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklardan Feryat T. ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Feryat T'nin ırmağa düştüğünü gören Yakup D. ile Ayten T. ve Fatma F. çocuğu çıkarmak için ırmağa girdi. Bir anda sürüklenmeye başlayan 2 çocuk ve 2 kadının imdadına ırmak kenarında arkadaşını bekleyen Mehmet Ali A. yetişti. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olanları seyrederken Mehmet Ali A. hiç düşünmeden üzerindeki elbiseleriyle birlikte ırmağa atlayıp çocukları ve annelerini akıntıya kapılmadan kıyıya çıkardı.Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, ırmağa düşenlerin durumlarına baktıktan sonra dumuru kötü olan Ayten T.'yi hastaneye götürürken, Fatma F. ile Yakup D. ve Feryat T. ise polis ekip otosuyla kıyafetlerini değiştirmek için evlerine götürüldü.4 kişinin hayatını kurtaran Mehmet Ali A., arkadaşını beklediği sırada ırmaktan sesler gelmeye başladığını, baktığında ırmakta sürüklenmeye başlayan çocuk ve kadınları gördüğünü belirterek "İnsanlık görevimi yaptım ve hiç düşünmeden ırmağa atlayarak ırmaktakileri çıkardım. Ben görevimi yaptım" dedi.
Antalya,Manavgat,Anne
11 Kasım 2018 Pazar 10:36