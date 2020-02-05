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Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu

Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kaybolduSAMSUN'daki Terme Irmağı'na düşen Gizem G.'yi (20), kurtarmak suya atlayan baba Gürsel G., kayboldu.

05.02.2020 05:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 05:29
Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu
SAMSUN'daki Irmağı'na düşen Gizem G.'yi (20), kurtarmak suya atlayan baba Gürsel G., kayboldu. ekiplerince sudan çıkarılan genç kız ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, saat 22.45 saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Terme Irmağı'nda meydana geldi. Baba Gürsel G., henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem G.'yi kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel G. ise bulunamadı. Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, baba Gürsel G.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı.
Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu

İtfaiye, Terme, Güncel

Kaynak: DHA


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