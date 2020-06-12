Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi

Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndiSAMSUN'da ırmağa düşen akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

12.06.2020 08:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:17
Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi
SAMSUN'da ırmağa düşen akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kurtarma görevlilerine sedyeye yatmayarak zorluk çıkaran ve şarkılar söyleyen kişi, ikna edilerek düştüğü yerden çıkarıldı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Canik ilçesi Mert Irmağı'nda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmak kenarına düştü. Yaralanan kişi ırmak kenarında kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıya ulaşabilmek için merdivenle ırmağa indi. ZORLUK ÇIKARDI
Yaralı yukarı çıkartılması için sedyeye binmeyi kabul etmeyince devreye sağlık ekibinden bir personel girdi. Uzun uğraşlar sonucu sedyeye yatırılan kişi, bu defa da bağlanmayı kabul etmedi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir yaya devriye personelinin de ırmağa inmesinin ardından sedyeye bağlanan kişi, el birliği ile yukarı çekildi. Çalışmalar boyunca Arapça şarkılar söyleyen kişi, tedavisi için Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Canik, Güncel, Haber

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