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Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkıp, ırmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdem Yücetepe (27), hayatını kaybetti.

17.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:40
Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkıp, ırmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdem Yücetepe (27), hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Kavraz Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Yücetepe'nin kullandığı 60 ABD 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ilıca Irmağı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erdem Yücetepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yücetepe'nin cansız bedeni otomobilden çıkarılarak otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sabah, Fatsa, Güncel

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