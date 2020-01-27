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Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı

Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandıBartın'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz B. (45), dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaralandı.

27.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:29
Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı
'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz B. (45), dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaralandı. ve sağlık ekiplerince kurturılan Cengiz B., hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Cengiz B. dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten Bartın Irmağı'nın yatağına yuvarlandı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ırmağın kenarına inip, Cengiz B.'yi yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Cengiz B. tedaviye alındı.
Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı

Bartın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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