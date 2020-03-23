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Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Konya'da, akıntıya kapıldığı ırmağın kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından kurtarıldı.

23.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:32
Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Konya 'da, akıntıya kapıldığı ırmağın kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri ırmağın kenarında mahsur kalmış bir köpeğin olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese giden itfaiye ekipleri köpeği kurtarabilmek için merdiven uzattıysada hayvanı kurtaramadı. Bunun üzerine Konya'dan ırmak kenarına iniş tecrübesi olan özel bir ekip daha gönderildi.
Köpek, gelen ekibin uzatılan merdivenden halat sarkıtılarak aşağıya inmesi sonrasında bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, yaptığı açıklamada "Saatlerdir o kenarda mahsur kalan köpeği gece yarısına kadar devam eden uzun uğraşların ardından ekiplerimiz kurtarmayı başardı. İtfaiye merdiveni uzatılarak kurtarılan köpeği ekiplerimiz ıslandığı için kurulayarak yiyecek verip açlığını da giderdi. Sağlıkçılarımızın insanları kurtarmak için seferber olduğu böyle bir dönemde, itfaiyeciler olarak da kıyıda köşede mahsur kalmış sokak hayvanlarımızı kurtarabilmek için gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde dahi çalışmalarımızı ihmal etmeden, bu canları da görmezden gelmemiz mümkün değildir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Konya, Güncel

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