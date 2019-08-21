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Irmak suyu yükselince mahsur kalan piknikçileri itfaiye kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı.

21.08.2019 11:07 Irmak suyu yükselince mahsur kalan piknikçileri itfaiye kurtardı
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı.
Olay, dün akşam Keşbükü Irmağı'na da ismini veren Keşbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Süver ve 4 akrabası, piknik yapmak için  Keşbükü Irmağı'nın karşı kıyısına geçti. Burada yemek yiyip, eğlenen grup, geri dönmek istediğinde ise baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun yükseldiğini fark etti. Geri dönemeyen grup, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ırmağın iki yakasına bağlanan halat yardımı ile 5 kişiyi kurtardı.



İtfaiye, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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