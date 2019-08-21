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Irmak suyu yükselince mahsur kalan piknikçileri itfaiye kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı.

21.08.2019 12:42 Irmak suyu yükselince mahsur kalan piknikçileri itfaiye kurtardı


MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı.
Olay, dün akşam Keşbükü Irmağı'na da ismini veren Keşbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Süver ve 4 akrabası, piknik yapmak için Keşbükü Irmağı'nın karşı kıyısına geçti. Burada yemek yiyip, eğlenen grup, geri dönmek istediğinde ise baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun yükseldiğini fark etti. Geri dönemeyen grup, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ırmağın iki yakasına bağlanan halat yardımı ile 5 kişiyi kurtardı.

- Mersin

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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