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Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı

Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler, portakal ağaçları ve ırmak kenarında bulunan bir restoran sular altında kaldı.

06.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:24Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı
'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler, portakal ağaçları ve ırmak kenarında bulunan bir restoran sular altında kaldı.

ilçesinde aralıksız devam eden yağışlar dere ve ırmakların da taşmasına sebep oldu. Debisi artarak taşan Köprüçayı ırmağı, Belkıs Mahallesini vurdu. Mahallede bulunan arsaları su bastı. Edinilen bilgiye göre zeytinlikler ve portakal ağaçları sular altında kaldı. Irmağın taşması sonucu bir restoran da sular altında kaldı. Sabah gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan restoran sahibi Erdinç Yıldız, ırmağın her sene bir iki kez taştığını belirterek, "Dışarıda ızgaralıklarım vardı, masa sandalyem vardı. Bu kadar taşacağını hiç düşünmedim. En fazla taştığı sene bu sene oldu, bu sene üst üste taştı. Her sene bu derdi çekiyoruz. Sabahtan beri yarım metre daha taştı, belki akşama kadar daha da artabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: İHA

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